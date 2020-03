Coronavirus: Jump di Uber resta attivo,ok sanificazione bici

In queste settimane di emergenza Coronavirus, il servizio Jump di Uber resta a disposizione di chi ha bisogno di spostarsi in città per ragioni di necessità. Rispondendo alla richiesta del Comune di Roma, Uber ha deciso di offrire il servizio di bike sharing ad una tariffa fissa di un euro per i primi 30 minuti di ogni corsa fino alla data del 3 aprile con la speranza di poter facilitare gli spostamenti di tutti coloro che, per motivi di estrema necessità e per servire la comunità, continueranno a muoversi a Roma.



In particolare, in questi giorni di emergenza, è stato disposto un aumento degli interventi di pulizia e sanificazione delle bici Jump by Uber che entrano ed escono dai nostri depositi. Il personale responsabile della manutenzione delle bici Jump è tenuto a indossare i guanti e lavarsi spesso le mani. Uber garantisce inoltre massima attenzione nelle operazioni di pulizia, avvisando comunque che occorre incoraggiare gli utenti a pulire le manopole e/o il sellino della loro bici prima e dopo ogni utilizzo (ad esempio, con una salvietta disinfettante). Infine, a tutti coloro che usano Jump, Uber raccomanda di seguire le indicazioni condivise delle Autorità Sanitarie.



L'invito è comunque quello di restare a casa e uscire solamente in casi di estrema necessità.