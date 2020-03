Coronavirus, cinese Zoomlion dona 50mila mascherine a Italia

La Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co, uno dei principali produttori cinesi di ingegneria e attrezzature agricole che nel 2008 ha acquisito l'italiana Cifa specializzata in mezzi da cantiere, donerà 50.000 mascherine protettive fornite dal Comitato provinciale di Hunan e Governo Popolare della provincia di Hunan, Cina. Il lotto di mascherine è prodotto da aziende di quella provincia secondo gli standard Ue ed è partito da Changsha per la Lombardia, il 13 marzo. Zoomlion ha coordinato la produzione, la logistica e lo sdoganamento entro due giorni. Dopo l'arrivo in Lombardia, le mascherine verranno consegnate alle autorità sanitarie locali e quindi distribuite agli operatori sanitari in prima linea per aiutare a controllare la diffusione dell'epidemia Covid-19. ''Il primo lotto di forniture sarà donato all'ospedale Niguarda di Milano - ha dichiarato Li Bin, direttore internazionale di Zoomlion - Avevamo precedentemente effettuato acquisti su larga scala di dispositivi di protezione individuale per controllare la diffusione di Covid-19 in Cina. Ora speriamo anche di fornire aiuti e sostegno all'Italia". Dall'acquisizione, Zoomlion e Cifa - che vanta 90 anni di storia e che ha sede a Milano - si sono rapidamente integrati e hanno utilizzato le loro competenze condivise per creare una vasta gamma di prodotti al top del settore. Oltre alle betoniere per calcestruzzo, le due aziende hanno sviluppato congiuntamente un camion con pompa a braccio in fibra di carbonio di 101 metri lunghezza operativa che detiene ancora oggi il Guinness World Record.