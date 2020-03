Coronavirus: analista Rbc, produzione mondiale auto -16%

La produzione mondiale di auto potrebbe scendere del 16% anno su anno a causa dell'epidemia di coronavirus. E' quanto afferma un report di Royal Bank of Canada, citato da Bloomberg. Per l'analista Joseph Spak, che ha tagliato il target price di tutti i 22 titoli che segue, "la situazione è molto fluida ma non è difficile immaginare che la domanda di veicoli possa arrivare a uno stop completo a causa dell'esigenza di mantenere le distanze sociali" mentre anche "una volta che le acque si saranno calmate" l'acquisto di un veicolo nuovo "potrebbe non essere più una priorità per molti".