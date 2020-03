Citroen, un secolo di invenzioni sulla sicurezza in frenata

Una ricerca sulla sicurezza della frenata che si aggiorna dagli anni Venti. Il percorso di studio e perfezionamento è quello che riguarda Citroen, che già agli albori della motorizzazione di massa, quando a fronte di velocità di crociera relativamente basse il sistema frenante degli autoveicoli non era considerato come una criticità da parte dei costruttori, cominciava a concentrarsi proprio sui freni. A quei tempi ci si affidava ancora a sistemi derivanti da quelli utilizzati sulle carrozze, ovvero cavi, tiranti e bacchette che azionavano ferodi che premevano sui cerchi o, nella migliore delle ipotesi, sulla trasmissione o su tamburi metallici. Le auto di tutti i giorni viaggiavano tra i 30 ed i 70 km orari su strade sgombre o che non consentivano, per l'irregolarità del fondo e del tracciato, di superare i quaranta all'ora. Ma il mondo stava evolvendo rapidamente e Citroën nel 1934 presentava la Traction Avant che, per la prima volta, montava freni idraulici su tutte e quattro le ruote, anche perché la vettura era stata progettata per raggiungere i 140km/h. Una seconda rivoluzione arrivò durante la Seconda Guerra mondiale quando un tecnico che lavorava come disegnatore al Centro Studi Citroën, propose di esaminare da capo la frenatura dei veicoli commerciali: da lì a poco, nel 1947, Citroën avrebbe rivoluzionato il settore, presentando il furgone Type-H, primo veicolo commerciale moderno con un impianto di frenatura idraulica, dove la pressione era regolata in funzione del carico. Negli anni '60, poi, per la sperimentazione di un sistema antibloccaggio a controllo elettronico, in Italia si utilizzò proprio una Citroën DS, dove il 90 per cento delle componenti necessarie era presente già di serie. La frenatura ad alta pressione Citroën fu nel tempo estesa anche alla lussuosa Coupé SM e a molte prestigiose Maserati come la Khamsin, la Bora e la Merak, tutte dotate di impianto Citroën. Dagli anni Sessanta fino a tempi recenti anche altre vetture di diverse Case automobilistiche, come Rolls-Royce e Bentley, hanno utilizzato fluidi e componenti Citroën, identificati da un'apposita etichetta nel vano motore che recitava 'freni brevetto Citroën'. Dagli anni 2000, le normative per l'omologazione dei veicoli non permettono più di avere un impianto che svolge più funzioni, com'era il caso delle grandi Citroën idropneumatiche dove lo stesso insieme alimentava freni, sterzo e sospensioni (nella DS anche cambio e frizione), ma Citroën non ha rinunciato a perfezionare i sistemi tradizionali.



Oggi la tecnologia Citroën è arrivata a offrire soluzioni di assistenza alla guida al servizio della sicurezza che intervengono automaticamente sui freni qualora il sistema rilevi un rischio di collisione. Un esempio è rappresentato dall'Active Safety Brake: questo sistema di frenata d'emergenza limita il rischio di collisione. Funziona a partire da 5km/h con oggetti fissi o mobili e con i pedoni. Se il conducente non reagisce al segnale di allerta rischio di collisione, il sistema frena automaticamente il veicolo.