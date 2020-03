Kia porta il cinema di Rakuten TV a casa dei propri clienti

Kia Motors Company Italy lancia in collaborazione con Rakuten TV - la piattaforma globale giapponese per la distribuzione di film e altri contenuti multimediali, di telefonia mobile e di e-commerce, presente in 30 Paesi nel mondo - una iniziativa a favore dei propri clienti che si sono registrati nel sito di Kia in Italia fornendo il consenso al trattamento dei dati. Le due aziende - si legge in una nota - sono vicine agli italiani in questo momento particolare in cui tutti restano a casa e per rendere meno 'pesanti' queste giornate hanno studiato una operazione che ha come obiettivo il far sentire il cliente al centro di un sistema di attenzione e cura speciale dedicato solo a lui. Tutti i clienti di Kia Motors Company Italy otterranno a titolo completamente gratuito i codici per visionare 3 film a scelta selezionati nell'ampia offerta di Rakuten TV. Tutti gli interessati - specifica l'azienda - riceveranno al proprio indirizzo email un messaggio dedicato con le istruzioni operative.



''A volte basta un piccolo gesto per far sentire la vicinanza ai nostri clienti e non far mancare il nostro sostegno - spiega Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Motors Company Italy - In un momento così difficile è importante che il cliente sia sempre al centro delle nostre azioni. Questo è un tema da sempre molto caro a Kia che, forte dei suoi 7 anni di garanzia, pone il cliente al centro delle proprie scelte commerciali''.



In aggiunta all'operazione di omaggio dei tre film, Kia Motors Company Italy e Rakuten (parola giapponese che significa 'ottimismo') hanno iniziato a collaborare ad un altro progetto nel mese di febbraio con l'obiettivo comune di incrementare la fidelizzazione del cliente. La scelta di una partnership così prestigiosa è tutta volta al potenziamento della customer loyalty dopo il processo d'acquisto, sfruttando al massimo uno strumento fondamentale come il programma MyKia.



MyKia è l'area riservata digitale dedicata ai clienti che offre sconti e promozioni esclusive, premi e concorsi, una newsletter dedicata, ma soprattutto la possibilità di prenotazione online degli appuntamenti in concessionaria per la manutenzione della propria vettura, il tutto con una registrazione gratuita, semplice e veloce in pochi click sul sito ww.kia.com.



''Poter costruire un progetto così importante con una realtà come Rakuten TV è fondamentale per potenziare la nostra customer loyalty ed è motivo di orgoglio per il nostro marchio - spiega Bitti - Avere la possibilità di collaborare con un'innovativa realtà di video on demand affiancandola ad uno strumento importantissimo come il sistema MyKia ed a tutta la nostra filiera Kia Service, non potrà che portare ottimi risultati sia in termini di fidelizzazione che di percezione del marchio. Inoltre grazie a questa partnership potremmo concedere esperienze esclusive ai nostri clienti''.