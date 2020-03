Cupra Formentor, test in pista con piloti professionisti

Dopo il reveal digitale, nei giorni in cui si sarebbe dovuto svolgere il salone di Ginevra, è pronta ad essere testata in pista da piloti professionisti. L'ultima fase dello sviluppo di Cupra Formentor avviene infatti in circuito, con Mattias Ekström e Jordi Gené. ''È la prima volta che eseguiamo un test di questo tipo, in cui i piloti lavorano insieme agli ingegneri per verificare lo stato della vettura nella sua fase finale di sviluppo'', spiega Marta Almuni, direttore tecnico di Cupra.



La Formentor è stata prima testata su strada per calibrare le reazioni in situazioni normali con cui i futuri conducenti si incontreranno. In pista invece, è tempo di andare ancora oltre e ottenere la massima precisione. ''Le reazioni della vettura sono molto più estreme, quindi, ottenendo qui una perfetta risposta dall'auto, possiamo assicurare la sua squisitezza in strada'', afferma Almuni.



Ekström e Gené guidano entrambi Formentor sempre accompagnati da un ingegnere. È il modo di conoscere sul terreno e immediatamente le sensazioni e le impressioni di guida. Ad ogni sosta vengono eseguiti aggiustamenti e regolazioni in loco e poi si continua a girare. Il resto dei miglioramenti verrà effettuato nel Centro tecnico.



Durante le fasi di prova, i piloti e gli ingegneri rivedono ogni singolo aspetto, in modo da rendere Cupra Formentor una vettura in grado di offrire un'esperienza di guida unica. ''Il volante trasmette molto bene ciò che accade sotto le ruote e le sospensioni ti permettono di avere sempre il controllo. La posizione di guida offre molta sicurezza, poiché hai un'ottima visibilità. Integrerei ancora di più la parte elettronica - dice Gené ad Almuni quando arriva ai box - È divertente da guidare.



Il momento di accelerare è, per me, quello che regala una sensazione migliore'' commenta invece Ekström. Formentor alimentata dal motore ibrido plug-in ad alte prestazioni da 245 CV sarà lanciata all'inizio del 2021, al termine di questo inedito test.