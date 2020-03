Coronavirus: Comune Pordenone, parcheggi blu gratuiti

L'amministrazione comunale di Pordenone ha deciso di rendere gratuiti i parcheggi blu su strada da lunedì 16 fino al 27 marzo. "E’ una misura – spiega il sindaco Alessandro Ciriani - per dare un piccolo aiuto a chi deve lavorare o deve muoversi per reali esigenze. Sia ben chiaro che ciò non toglie che ci si muove e si parcheggia a Pordenone solo per lavoro, salute, incombenze improrogabili. Continueranno a tale proposito i controlli delle forze dell’ordine per verificare che gli spostamenti siano coerenti con quanto stabilisce il decreto. Ci sono 206 euro di multa e ci si sporca la fedina penale. Non vale la pena". Da lunedì 30, aggiunge il sindaco, "i parcheggi torneranno a essere a pagamento per una questione giuridica: non li possiamo sospendere continuativamente per più di 15 giorni. Se l’emergenza continuerà, prenderemo dopo qualche giorno nuovi provvedimenti di sospensione del pagamento. Non possiamo invece sospendere e rimborsare gli abbonamenti ai parcheggi blu – conclude - non possiamo permettercelo. Con gli abbonati mi scuso, ma sono sicuro che, vista l’emergenza, capiranno che facciamo quello che possiamo".