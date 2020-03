Citroen C5Aircross, a caccia del vento con Matteo Iachino

Dal mare alle strade, per il campione di windsurf Matteo Iachino, con Citroen C5 Aircross. Il SUV della casa francese è infatti il mezzo che accompagna quotidianamente Iachino dalla sua base ligure di Albisola Superiore, verso gli allenamenti che hanno il compito di mantenerlo al vertice di uno sport tanto avvincente, quanto competitivo. Durante le giornate alla ricerca del vento giusto nelle baie liguri, fanno sapere da Citroen, il windsurfer porta sempre con sé la sua voluminosa attrezzatura ed è Citroën C5 Aircross a farsene carico, adattandosi alle diverse soluzioni di carico. Ad aiutare, anche le varie possibilità di modulare lo spazio, a cominciare dai tre sedili posteriori individuali, tutti della stessa larghezza, scorrevoli e ripiegabili che consentono di ospitare la tavola da surf. Vela e boma vengono invece riposti nell'ampio bagagliaio, in grado di raggiungere 1.630 dm3 in configurazione due posti. Sistemata l'attrezzatura, al volante di SUV Citroën C5 Aircross, aiutano i sedili Advanced Comfort che sono strutturati con una schiuma poliuretanica in superficie, abbinata a schiuma ad alta densità per la struttura interna. Il contributo delle tecnologiche sospensioni Progressive Hydraulic Cushions accentua l'effetto di isolamento dalle imperfezioni del fondo stradale, mentre i numerosi sistemi di assistenza alla guida consentono poi di vigilare su ciò che avviene intorno alla vettura in movimento ed eventualmente intervenire in automatico, per la massima sicurezza a bordo. La mobilità è garantita su qualsiasi terreno, facilitata dalla presenza di tecnologie come il Grip Control che ottimizza la motricità su fondi a bassa aderenza, abbinato all'Hill Assiste Descent, che mantiene una velocità ridotta su forti pendenze e rinforza la versatilità di Citroën C5 Aircross nell'uso quotidiano.