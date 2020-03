Tesla in vetta a Consumer Reports Owner Satisfaction Survey

Anche per quest'anno Tesla ha ottenuto il primo posto nella classifica della Consumer Reports Owner Satisfaction Survey, stilata ogni anno dalla omonima popolare rivista per misurare il livello di soddisfazione degli acquirenti Usa di automobili nuove. L'indagine è basata su interviste fatte a utenti che posseggono modelli di tutte le marche con una anzianità compresa fra 1 e 3 anni. Oltre alla 'vittoria' di Tesla va segnalata la crescita di una posizione rispetto al 2019 per Genesis (il brand di lusso di Hyundai) che passa dal terzo a secondo posto e l'exploit di Lincoln - marca premium del Gruppo Ford - che ha scalato 17 posizioni e passa dal diciannovesimo al terzo posto. Clienti soddisfatti anche di Porsche, che cala di 2 step e si colloca comunque al quarto posto, primo brand europeo.

E' seguita da Subaru e Audi, anch'esse in calo di una posizione ciascuna. Ford è settima con un miglioramento di 5 posizioni, e Hyundai ripete l'exploit di Lincoln migliorando di 17 posizioni, dal venticinquesimo all'ottavo posto. Fanno parte della Top Ten anche Toyota, che pur perde 2 posizioni nella Consumer Reports Owner Satisfaction Survey 2020, e Mini che scala la classifica di 3 posizioni e si colloca al decimo posto.