GM, richiamo 20mila pick up causa difetto impianto frenante

General Motors sta richiamando dal mercato le versioni 2020 dei pick up Chevrolet Silverado 1500 e GMC Sierra 1500 per sistemare un difetto al sistema frenante di truck.

Secondo quanto riporta autoblog.com, alcuni pick up sarebbero stati prodotti con bulloni pinza freno non trattati termicamente. Senza il trattamento termico, i bulloni sono più deboli di quanto dovrebbero essere e vi è il rischio che possano guastarsi, il che influirebbe sulle prestazioni di frenata dei camion, aumentando il rischio di incidenti.

In totale il richiamo interessa 20.352 veicoli: i proprietari dei truck interessati sono stati contattati direttamente da GM. I rivenditori ispezioneranno i bulloni e interverranno con la sostituzione qualora venga riscontrato un difetto.