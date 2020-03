Coronavirus: Torino sospende strisce blu e Ztl centrale

Il Comune di Torino sospende la Ztl Centrale e il pagamento delle strisce blu fino al 25 marzo. Lo hanno annunciato in video-conferenza la sindaca Chiara Appendino e l'assessora ai Trasporti, Maria Lapietra. La decisione dopo la sospensione per tutte le utenze non domestiche del pagamento della prima e della seconda rata della tassa sulla raccolta rifiuti (Tari). "Non escludo altri interventi nelle prossime ore - afferma Appendino -, attendiamo solo di capire cosa farà il governo su tasse e imposte".