Coronavirus: su A22 code tir fino a Bressanone, off limits per auto

Proseguono i controlli sanitari delle autorità austriache al Brennero, che causano lunghe code di tir sul versante italiano dell'autostrada del Brennero. La Centrale viabilità della Provincia di Bolzano segnala code tra Bressanone e il confine di stato, ovvero per oltre 50 chilometri. A Bolzano questa mattina regna il silenzio. A causa delle code di tir in direzione nord per i controlli anti-coronavirus in Austria, l'ultimo tratto dell'autostrada del Brennero è off limits per il traffico leggero. Auto e furgoni devono lasciare l'A22 al casello di Chiusa, prima di Bressanone, e proseguire sulla strada statale. Da Bolzano nord sono, inoltre, chiuse tutte le entrate in A22 in direzione Brennero.

Coronavirus: A22 al Brennero off limits per automobili

A causa delle code di tir in direzione nord per i controlli anti-coronavirus in Austria, l'ultimo tratto dell'autostrada del Brennero è off limits per il traffico leggero. Auto e furgoni devono lasciare l'A22 al casello di Chiusa, prima di Bressanone, e proseguire sulla strada statale. Da Bolzano nord sono, inoltre, chiuse tutte le entrate in A22 in direzione Brennero.

Coronavirus: controlli rallentano uscita tir al Brennero

Nella giornata di ieri le autorità austriache hanno fatto passare al Brennero circa 2.000 tir, contro una media giornaliera tra i 4.000 e 5.000 mezzi pesanti che normalmente transitano sull'A22 in direzione nord, causando in questo modo lunghe code. Sul versante italiano sono in corso misure di dosaggio, soprattutto in prossimità delle gallerie, per garantire l'accesso ai mezzi di soccorso in caso di necessità. Il controllo sanitario di un camionista ieri durava in media un minuto e mezzo, apprende l'ANSA.