Autovie, riapre svincolo Godega in A28

E' stato riaperto questa mattina al traffico lo svincolo di Godega di Sant'Urbano dell'autostrada A28. Lo rende noto Autovie Venete, precisando che i lavori di ripavimentazione sulla Variante alla SP 41 di Pianzano si sono conclusi con tre giorni di anticipo. La Variante, che collega lo svincolo autostradale e la strada statale 13 Pontebbana, è ora percorribile alle auto e ai mezzi pesanti anche se resterà attivo il cantiere per il riposizionamento delle barriere di sicurezza laterali che devono essere riallineate al nuovo fondo stradale. Per questo motivo, su circa 300 metri di strada, complessivamente lunga quattro chilometri, sarà istituito il senso unico alternato per un tratto di circa 300 metri.