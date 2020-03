Rinviata la Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo

Gli organizzatori della Coppa Milano-Sanremo hanno deciso di posticipare la manifestazione a data da definirsi, nel rispetto di quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020 (art. 1 lettera "c") e successivo DPCM dell'8 marzo 2020 (art. 1 lettera "d"), nonché dalla comunicazione ACI Sport in data 5 marzo 2020 e dalla sua nota esplicativa.



La 12/ma edizione della rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo era in programma dal 2 al 4 aprile.



Seguendo l'evolversi dell'attuale situazione sanitaria, Equipe Grand Prix valuterà di concerto con le autorità locali, con l'ACI nazionale e le sue Federazioni provinciali, le nuove possibili date, affinché la Rievocazione Storica possa svolgersi al meglio, mantenendo intatta la sua tradizione.