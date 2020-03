Coronavirus: il New York Auto Show slitta a fine agosto

L'allarme sanitario che si è esteso anche agli Stati Uniti e l'impossibilità per quasi tutti gli addetti ai lavori di spostarsi per e da quel Paese dall'Europa e dall'Asia hanno spinto gli organizzatori del New York International Auto Show ha modificare le date di svolgimento, inizialmente previsto dal 10 al 10 aprile. L'evento, uno dei più importanti a livello globale - anche dopo le molte cancellazioni - è stato programmato tra il 28 agosto e il 6 settembre, con due giornate (26 e 27 agosto) dedicate alla stampa e alle preview vip.



''Abbiamo deciso questo straordinario passo per aiutare a proteggere i partecipanti, gli espositori e tutti i visitatori dal coronavirus - ha affermato Mark Schienberg, presidente della Greater New York Automobile Dealers Association, l'organizzazione proprietaria che gestisce il New York Auto Show - ''Per 120 anni il concetto 'the show must con on' (lo spettacolo deve andare avanti ndr) ha fatto parte del nostro DNA. Ed anche se la decisione di spostare le date del Salone non è stata facile, la nostra massima priorità rimane con la salute e il benessere di tutti i soggetti coinvolti in questo evento.



Siamo già in contatto con molti dei nostri espositori e partner e siamo fiduciosi che le nuove date per il 2020 saranno un altro evento di successo''.



Questo Salone, con oltre 330 milioni di dollari di ricadute economiche attribuibili al NYIAS, ha un enorme impatto sulle attività locali e dello Stato, tra cui le migliaia di lavoratori che costruiscono lo show ogni anno, nonché i settori dell'ospitalità e dei servizi correlati all'evento. Nel ricordare che il NYIAS ''ha anche un impatto diretto sulle centinaia di migliaia di consumatori che partecipano all'evento nell'arco dei 10 giorni e utilizzano New York International Auto Show per prendere decisioni sul prossimo acquisto di veicoli'', Schienberg ha anche ribadito nella nota ufficiale di ''essere lieto di questa nuova soluzione e voglio ringraziare il governatore dello Stato di New York Andrew M.



Cuomo e il Jacob K. Javits Convention Center per aver accettato questo cambio di date''.