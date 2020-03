Coronavirus: AsConAuto, auto servizio essenziale

"Gli spostamenti per recarsi in officina a fare la manutenzione dell'auto, che è il mezzo utilizzato per andare al lavoro, a fare la spesa, la visita medica possono rientrare a pieno titolo nell'area della sussistenza per cui si è autorizzati a muoversi. Ci attendiamo che il Governo prenda atto di decretare la chiusura di tutte le attività in questo momento non necessarie". Lo annuncia il presidente di AsConAuto Fabrizio Guidi, che sottolinea come "in questo scenario, la propensione all'acquisto dell'auto, indubbiamente non può che farne le spese. Molte delle Concessionarie socie dei Consorzi AsConAuto hanno scelto di chiudere l'attività al pubblico a causa dell'epidemia di coronavirus, altre lo faranno. Il sistema di Consorzi di distribuzione di ricambi originali - conclude Guidi - offrono un servizio che consente all'autoriparatore di non muoversi dalla propria sede. E attraverso l'uso delle nuove tecnologie saremo più disponibili per la nostra rete".