Coronavirus: AsConAuto, auto servizio essenziale

“In questi giorni, molte delle Concessionarie dei nostri Consorzi hanno scelto di chiudere l'attività al pubblico per contribuire a combattere l'epidemia di coronavirus. Molte altre lo faranno nei prossimi. È un segnale di grande responsabilità che il mondo dell'auto, prendendo atto che altre sono le priorità in questo momento, ha voluto dare. Ritenendo opportuno che anche il Governo consideri la chiusura di tutte le attività non necessarie. Lo fa anche assicurando la piena collaborazione per l'assistenza al parco auto e veicoli che dovrà sostenere la mobilità finalizzata alle misure che verranno ritenute opportune. Adesso tutti gli sforzi debbono convergere sull'impegno a ridurre le occasioni di contagio, seguire scrupolosamente le indicazioni, evitare gli spostamenti”.

Il presidente di AsConAuto Fabrizio Guidi, sottolinea come non sia contraddittorio che la raccomandazione provenga proprio da chi, come il sistema dei Consorzi di distribuzione di ricambi originali, offre da sempre un servizio di logistica, su tutto il territorio nazionale, che consente a migliaia di autoriparatori di non muoversi dalla propria sede. “Per quanto ci riguarda, un contributo ulteriore lo daremo - conclude Guidi - anche con lo sforzo che stiamo facendo per attrezzare le sedi dei nostri Consorzi con tutte le nuove tecnologie che possano favorire i collegamenti online, per corsi, riunioni, formazione da mettere a disposizione non solo dei Soci Concessionari ma anche della nostra Rete di Autoriparatori”.