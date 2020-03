Ford Bronco, nuove foto spia in attesa di reveal a New York

Nei mesi si sono susseguite notizie e indiscrezioni sulla nuova versione del Ford Bronco 2021, il suv prodotto da Ford da 1996 e che dovrebbe essere svelato, salvo cancellazioni dettate dall'allarme Coronavirus, in occasioni del prossimo salone di New York (oppure a Detroit). Del suv, che si prepara a competere sul mercato con modelli del calibro di Jeep Wrangler, sono state rese note poche immagini sui forum 4x4 americani. Queste indiscrezioni riguardano sia il Bronco di medie dimensioni che il Bronco Sport (o baby-Bronco che sfida invece la più piccola Renegade). La versione quattro porte, probabilmente quella che si avvicina di più alla versione definitiva del mezzo, si distingue per un aspetto decisamente muscoloso, accentuato anche dal set di pneumatici fuoristrada e dai parafanghi più aggressivi.



All'anteriore si distinguono chiaramente luci a Led che circondano il badge Bronco.



La versione due porte invece sfoggia un parafanghi distintivo mentre c'è attesa anche per una versione pick up, cosa che però al momento non trova conferma. Sul sito web 'broncosportforum', invece, si conferma l'uscita del veicolo che dovrebbe avvenire entro questa mese mentre la Sport arriverà ad aprile (con le vendite che partiranno alla fine di quest'anno, invece la versione Bronco difficilmente sarà disponibile prima dell'inizio del 2021).