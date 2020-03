Supercar Capsule, come mettere in mostra Ferrari e Porsche

Nessuno mette in dubbio che auto d'epoca o supercar da collezione siano dei 'capolavori' da conservare con cura e da mostrare con le corrette modalità, così come si fa con un dipinto d'autore, un orologio 'milionario' o un raro libro antico. Chi ha il potere economico per potersi permettere questi lussi è, spesso, anche orgoglioso di mostrare ad amici e conoscenti il suo 'tesoretto' ma non sempre - quando si parla di auto - ha la possibilità di farlo in un luogo diverso da un garage male illuminato o in un box blindato, sicuro ma certamente poco accogliente.



L'esperienza e la creatività di un team di professionisti italiani, che opera negli Emirati Uniti, e che ha già realizzato più di 400 progetti nel settore del lusso, fra negozi e abitazioni, rimedia ora a questa 'carenza'. Lo fa con Supercar Capsule, un sistema modulare di showroom privati per auto da collezione che viene fornito nei mercati globali da un team guidato dall'architetto capo Andrea Sensoli, dal CEO Alexandre Greep, dal direttore creativo Andrea Rettori e dal responsabile delle costruzioni Alberto Jelmoni.



ASZarchitetti e SuperfuturDesign hanno creato un catalogo di elementi chiusi e protetti, che possono però 'apririsi' anche sui locali interni delle abitazioni, per mettere in mostra con la corretta illuminazione e una adeguata scenografia di contorno (fondale, pavimento, ecc..) vetture il cui valore supera spesso uno o due milioni di dollari. Alcune delle 'capsule' già fornite a clienti in tutto il mondo raccontano di una inedita e molto piacevole modalità di esposizione e 'parcheggio' per bolidi Ferrari, Lamborghini, Porsche e altri brand di super lusso. Ogni progetto di ASZarchitetti e SuperfuturDesign soddisfa l'individualità richiesta dal cliente, con colori e materiali personalizzati in base al singolo progetto, comprendendo anche sistemi di spostamento della capsula (ad esempio per rientrare in una zona protetta) o per facilitare l'ingresso e l'uscita del veicolo. La costruzione può inoltre comprendere il collegamento della speciale vetrina con gli elementi pre-esistenti della residenza o, partendo da zero, la progettazione completa della villa o dell'edificio. I risultati - a giudicare dalle immagini - sono sempre eclatanti: si va dalla ristrutturazione di un garage dal look 100% tecnico, con pareti e pavimento in cemento fino all'inserimento di una capsula espositiva nel salotto o nel guardaroba, per esaltare la bellezza di un bolide da collezione nel contesto più personale di un'abitazione.