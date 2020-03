A causa dell'emergenza coronavirus è crollato il traffico al Brennnero. Secondo i dati della società autostradale austriaca Asfinag, riportati dall'agenzia Apa, il calo in direzione sud venerdì è stato del 34% e sabato addirittura del 62%, rispetto agli stessi giorni del 2019. In direzione nord venerdì è transitato il 42% di veicoli in meno e sabato il 52%. Domani scattano i controlli sanitari al valico italo-austriaco, annunciati l'altro giorno dal cancelliere Sebastian Kurz.