Coronavirus: Ferrari, nessuno stop per ora a Maranello

Ferrari conferma al momento la propria continuità operativa per lo stabilimento di Maranello che si trova nella provincia di Modena, tra quelle in cui il decreto per il coronavirus introduce misure di prevenzione più stringenti. Nessuno stop, spiega la società, "fermo restando che detta continuità non può prescindere da quella dei nostri fornitori, con i quali siamo in costante contatto". Ferrari assicura altresì di aver messo in atto tutte le misure richieste per consentire al proprio personale di svolgere l'attività lavorativa nelle migliori condizioni possibili.

"Ferrari resta in costante collegamento con le autorità ed è pronta ad adeguare le misure di sicurezza adottate in funzione dell'evolvere della situazione. Con la consapevolezza che la salvaguardia della salute e del benessere dei propri dipendenti sia la priorità assoluta".