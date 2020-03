Razziavano auto Bmw, arrestati nel Mantovano

Stavano terrorizzando da alcuni mesi Mantova i Comuni dell'hinterland con i loro colpi sulle auto di marca Bmw parcheggiate in strada. La notte scorsa sono stati colti sul fatto da pattuglie congiunte di Polizia di Stato, carabinieri e polizia locale e assicurati alla giustizia. Secondo quanto emerso in una conferenza stampa nel comando provinciale dei carabinieri, si tratta di una banda di moldavi composta da tre persone, una delle quali è riuscita a sfuggire alla cattura.

Gli altri due, bloccati dopo una colluttazione con gli agenti, sono stati portati al carcere di via Poma. La banda è ritenuta responsabile di decine di colpi compiuti negli ultimi mesi. Nel mirino avevano le Bmw, di cui smontavano la componentistica interna, tutte le parti del cruscotto, per poi rivenderla. Con la loro azione, oltre a rubare computer, navigatori e altro, arrecavano danni ingenti all'abitacolo e alla carrozzeria.

Ieri sera avevano preso di mira una Bmw X2 parcheggiata in una via del quartiere Valletta Paiolo, ma sono stati sorpresi da una delle pattuglie congiunte messe in campo dalla Questura per porre freno a colpi che stava generando molta preoccupazione in città.