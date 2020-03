Scoperto 'prestanome' con 300 auto a Siena, multato

La polizia stradale di Siena ha scoperto e multato un italiano di 45 anni, residente in provincia di Caserta, intestatario di ben 300 veicoli. Secondo gli agenti della Polstrada si tratta di una 'testa di legno', un prestanome: lo hanno individuato dopo un controllo stradale nel Senese mentre viaggiava su un'auto di cui non era intestatario.

All'uomo è stata contestata la violazione prevista dal codice della strada che punisce chi fittiziamente si intesta veicoli che poi fa utilizzare ad altre persone per i più svariati motivi. L'uomo, ex commerciante di auto usate a Villa Literno, adesso dovrà pagare una multa di 500 euro e la Polstrada ha chiesto al Pra di Caserta la cancellazione d'ufficio di tutti i veicoli a lui intestati. Inoltre, se dovesse essere controllato un veicolo intestato al prestanome, grazie al provvedimento di cancellazione dal Pra il mezzo sarà confiscato ed il conducente sanzionato.