Clona dati di veicoli per piazzare auto rubate, arrestato

Un 37enne residente a Taranto, è stato arrestato sulla base delle indagini della Polizia Stradale di Ravenna per i reati di riciclaggio e sostituzione di persona legati alla commercializzazione di sei auto rubate. L'uomo si trova ora ai domiciliari in esecuzione a un'ordinanza cautelare notificatagli martedì scorso da agenti della squadra di polizia giudiziaria della Stradale tarantina. L'indagine era partita nel 2017 dal sequestro in provincia di Ravenna di alcuni veicoli risultati essere cloni di altri mezzi regolarmente circolanti.

A seguito degli accertamenti tecnici, gli investigatori della Stradale ravennate avevano poi accertato che i mezzi in questione altro non erano che vetture rubate in altre zone d'Italia. Secondo l'accusa, il 37enne riusciva a duplicare i veicoli di proprietà di ignari cittadini apponendo sui mezzi rubati i dati identificativi di questi ultimi. Grazie a tale stratagemma e usando documenti d'identità falsi e targhe contraffatte, era riuscito a commercializzare in provincia di Ravenna sei auto senza che gli acquirenti potessero accorgersi della reale provenienza dei veicoli..