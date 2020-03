Alfa Romeo, alla 1000 Miglia con 'squadra' storica

Torna l'appuntamento con la 1000 Miglia e Alfa Romeo sarà presente da protagonista. Dal 13 al 16 maggio 2020, sul tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia, si svolgerà la 38esima rievocazione storica della "corsa più bella del mondo", come amava definirla Enzo Ferrari, e la casa del Biscione sarà presente in qualità di automotive sponsor. Rinnovata nel 2019 e valida fino al 2021, la sponsorizzazione triennale sigla nuovamente il profondo legame che dal lontano 1928 unisce la 'Freccia Rossa' e il brand italiano. Alla kermesse bresciana parteciperanno alcuni preziosi modelli Alfa Romeo d'epoca come le 6C 1500 SS, 6C 1750 GS, 2000 Sportiva e 1900 Super Sprint, provenienti dal Museo Storico Alfa Romeo di Arese e appartenenti alla collezione di FCA Heritage, il dipartimento del Gruppo dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio storico dei brand italiani di FCA. Insieme a queste auto si cimenteranno altre vetture storiche di collezionisti privati, tanto che la compagine Alfa Romeo è la più numerosa in gara: annovera infatti 53 esemplari, di cui 13 che hanno partecipato almeno una volta alla 1000 Miglia di velocità tra il 1927 ed il 1957, anno in cui si disputò l'ultima edizione della 'corsa più bella del mondo'.



Accanto ai modelli heritage sfilerà anche una flotta di trenta vetture attuali, tra Stelvio e Giulia, quali auto Ufficiali dell'evento. Per questa edizione della 1000 Miglia, inoltre, sono predisposte delle iniziative straordinarie che celebrano il 110esimo anniversario della Casa del Biscione. In particolare, il 'museo viaggiante' che attraverserà l'Italia e costituito da oltre quattrocento auto storiche, sarà arricchito dalla presenza di undici vetture Alfa Romeo costruite dopo il 1957. Questo contingente speciale, che prenderà parte alla competizione con una classifica dedicata, vede in formazione alcune delle più significative vetture Alfa Romeo realizzate negli ultimi sessant'anni, che potranno partecipare alla 1000 Miglia in via eccezionale solo per quest'anno. Il numero delle vetture selezionate rappresenta un duplice omaggio: undici infatti sono le decadi di storia Alfa Romeo ma anche le vittorie che la Casa del Biscione conseguì nella classica bresciana che si corse dal 1927 al 1957. Una delle vicende sportive più famose della Casa del Biscione avvenne nel 1928 quando, durante la seconda edizione della 1000 Miglia, Alfa Romeo vinse la classifica individuale e quella a squadre, portando al traguardo tutte le otto vetture con le quali si era schierata al via. Da allora e fino 1957 il marchio ha vinto ben undici volte.