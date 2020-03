Scania e BAI consegnano 20 veicoli antincendio a Viminale

Consegnati al Ministero dell'Interno i primi 20 veicoli aeroportuali Scania P500 B6X6HZ Euro 6 con allestimento BAI Efestus.6. I mezzi verranno impiegati dal Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco in diversi aeroporti italiani per interventi di soccorso. Brescia Antincendi International (BAI) con Scania ha vinto la gara indetta dal Ministero degli Interni per la fornitura di 40 veicoli aeroportuali destinati al Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco. "Il grande lavoro di squadra messo in atto in Italscania e nella collaborazione con BAI - ha detto Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania - ci ha consentito di configurare dei veicoli in grado di rispondere al meglio alle caratteristiche tecniche e alle esigenze richieste. Sono certo che l'elevata qualità e la massima affidabilità dei veicoli Scania verranno molto apprezzate nelle operazioni di soccorso". I veicoli consegnati sono dotati del potente motore da 500 cavalli e cabina P20N in grado di soddisfare i numerosi requisiti in termini di spazi interni ed altezza da terra. L'allestimento individuato è Efestus.6 con serbatoi in polipropilene per l'acqua da 8100 litri e per la schiuma da 500 litri, oltre ad impianto polvere da 250 kg.