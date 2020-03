Officina abusiva nel cagliaritano, proprietario con reddito di cittadinanza

Percepiva il reddito di cittadinanza e aveva messo su un'officina meccanica di riparazione per veicoli senza alcuna autorizzazione, in un capannone adiacente ad un'area utilizzata come discarica abusiva. Nei guai è finito il proprietario del terreno, in località San Lorenzo, alle porte di Cagliari, che oltre a essere stato denunciato per abbandono o deposito in modo incontrollato, stoccaggio e smaltimento sul suolo di rifiuti speciali pericolosi e sanzionato con 5.000 euro per l'attività abusiva, dovrà anche restituire oltre 8mila euro per il reddito di cittadinanza percepito "indebitamente". La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza della Stazione Navale e della 2/a Compagnia. Nell'area sequestrata, vasta oltre 3mila mq, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto la presenza di tonnellate di rifiuti pericolosi e comuni, nonché di diversi natanti, veicoli e motori in evidente stato di abbandono. I finanzieri hanno posto i sigilli anche a tutto quanto contenuto nel fabbricato.