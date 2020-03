Due tratti A16 chiusi per una notte per lavori

Sulla A16 Napoli-Canosa, al fine di avviare i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza sul viadotto "D'Antico" e dare corso al provvedimento di limitazione disposto dall'Autorità Giudiziaria di Avellino in corrispondenza dei viadotti "Serra dei Lupi", Flumeri" e "Agrifoglio dx", sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Grottaminarda e Lacedonia, verso Canosa, e il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 marzo.

Di conseguenza, per chi proviene da Napoli ed è diretto a Canosa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Grottaminarda, si consiglia di seguire le indicazioni per la SS90 Var verso Ariano Irpino e la SR1 verso Bovino con rientro sulla A16, alla stazione di Canosa.

A chi proviene da Canosa, ed è diretto verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, si consiglia di seguire le indicazioni per Bovino, poi immettersi sulla SR1 verso Bovino-Napoli e proseguire sulla SS90 verso Grottaminarda, con rientro sulla A16, alla stazione autostradale di Grottaminarda, per proseguire in direzione di Napoli.

Al fine di preservare la circolazione in entrambi i sensi di marcia la Direzione VI Tronco di Cassino ha previsto il seguente dispositivo di regolamentazione del traffico, attivo dalle 21:00 del 5 marzo:

dalle ore 06.00 alle ore 21.00 (fascia oraria diurna di maggior percorrenza) il tratto autostradale Grottaminarda-Vallata sarà aperto al traffico in entrambe le direzioni di marcia mediante l'attivazione di un senso unico alternato, in corrispondenza dei viadotti "Serra dei lupi" e "Flumeri" per una lunghezza complessiva di circa 2 km. Per ciascun senso di marcia, in modalità alternata, sono previsti periodi di transito di circa 15/20 minuti con conseguente fermo del traffico nella direzione opposta della medesima durata. In relazione alle condizioni di flusso registrate potranno essere consigliate uscite anticipate, rese all'occorrenza obbligatorie.

dalle ore 21.00 alle ore 06.00 (fascia oraria notturna di minor percorrenza) il tratto autostradale Grottaminarda - Vallata resterà aperto in direzione di Napoli mentre sarà chiuso in direzione Canosa, con uscita obbligatoria al casello di Grottaminarda. In tale fascia oraria, per i veicoli provenienti da Napoli e diretti verso la Puglia si consiglia di percorrere la S.S.90 in direzione Foggia, con rientro in autostrada al casello di Candela. Per il traffico locale diretto a Vallata e zone limitrofe è possibile percorrere la S.P. 235 Fondo Valle Ufita.