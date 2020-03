Coronavirus: rinviato rally Il Ciocco e Valle del Serchio

Il rally Il Ciocco e Valle del Serchio è stato rinviato a data da destinarsi. Lo hanno annunciato in un comunicato congiunto Aci Sport e Organization Sport Events.

A seguito delle ultime disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardo alle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Organization Sport Events in accordo con Aci Sport ha stabilito il rinvio del rally la cui data verrà comunicata nel più breve tempo possibile.

La decisione, precisala nota, è stata presa in sinergia tra la società organizzatrice dell'evento sportivo e la direzione per lo Sport automobilistico dell'Automobile club d'Italia (Aci). La gara toscana, che prevede la partenza da Forte dei Marmi (Lucca) e la corsa nella zona di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) e la Tenuta del Ciocco, sarà valida per il Campionato Italiano Rally, Cir Costruttori, Cir Asfalto, Cir Due ruote motrici, Campionato Italiano R1 e Coppa Rally di zona (6/a Zona).