Autista Uber è dipendente dell'azienda, sentenza in Francia

L'autista di Uber è un dipendente. A stabilirlo una sentenza in Francia. Secondo quanto riportato dalla stampa francese questa mattina, la giustizia francese ha riconosciuto ad un autista lo status di dipendente dell'azienda.



In particolare, la Corte di Cassazione francese ha rifiutato l'appello di Uber e ha confermato così la decisione della Corte d'Appello del gennaio 2019, precisando che il rapporto di lavoro tra l'azienda e uno dei suoi autisti era stabilito da un contratto vero e proprio: in pratica una sorta di lavoro subordinato e non autonomo. È la prima volta che accade una cosa del genere: secondo l'ordinamento francese questa decisione arriva come ultimo grado di giudizio nel procedimento e quindi ora Uber non potrà ricorrere più contro la sentenza dei giudici. In particolare, il caso risale al 2017 quando la compagnia con sede a Chicago ha deciso di disattivare l'account dell'autista impedendogli di ricevere segnalazioni sulle corse: a quel punto l'autista ha denunciato la società e nel 2019 è giunta la sentenza della Corte d'Appello di Parigi secondo la quale quello tra autista e compagnia era un contratto di lavoro subordinato e non autonomo, in quanto il lavoratore doveva essere collegato alla piattaforma per lavorare e questa condizione lo rendeva 'dipendente'. Con l'ultima sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato quella decisione ribadendo che gli autisti ''non si organizzano autonomamente la propria clientela, non possono fissare liberamente le proprie tariffe e non stabiliscono autonomamente le modalità di esecuzione del proprio lavoro''. Interrogato dalla stampa locale, Fabien Masson, avvocato del conducente, si è congratulato per questa ''decisione'': ''È il primo caso e influenzerà tutti gli altri modelli ispirati a quello di Uber''. L'autista ora dovrà essere ricompensato con 3mila euro. Da parte sua Uber fa sapere che la decisione non considera i motivi per cui ''gli autisti decidono di utilizzare la piattaforma Uber e nemmeno l'indipendenza e la flessibilità che gli viene riconosciuta''. Nel novembre 2018 la Corte di Cassazione aveva già stabilito un legame di subordinazione tra una piattaforma e uno dei suoi lavoratori. Si trattava di 'Take Eat Easy'. una compagnia di consegna del cibo con riders che poi finì in bancarotta.