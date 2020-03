8 marzo: Nissan rende omaggio alle due designer di Juke

In vista del prossimo 8 marzo, Giornata internazionale della donna, Nissan rende omaggio a due donne designer che hanno contribuito a realizzare il nuovo Nissan Juke. Attingendo a oltre 30 anni di esperienza, Lesley Busby, Nissan Colour Manager e Carine Giachetti, Nissan Colour, Material and Finish Designer, si sono ispirate al mondo che le circonda per aggiungere un tocco di colore a un progetto che era allo studio da anni.



La prima generazione di Juke ha scosso il settore automotive condensando un look da beach buggy in un formato compatto, ideale da guidare fra le strade cittadine. I clienti di tutta Europa ne hanno apprezzato lo spirito ribelle e il suo approccio inedito al segmento delle small car.



Con il lancio del nuovo modello, i designer hanno dovuto affrontare la sfida di rendere il design di Juke più speciale, valorizzandone ulteriormente la personalità. L'evoluzione del crossover rispecchia i gusti dei clienti e le tendenze del momento, fissando nuovi standard in termini di design e personalizzazione. ''Da qualche anno a questa parte, i clienti hanno aspettative molto alte per quanto riguarda il design dei veicoli - ha detto Lesley Busby - . Lo sviluppo di nuove piattaforme digitali ha messo il mondo alla portata di tutti: le persone sono più aggiornate sugli ultimi trend stilistici e hanno a disposizione più informazioni che in passato. Per noi è un grande stimolo crescere di pari passo con questa aspettative e dimostrarci all'altezza della sfida, soprattutto se parliamo del nuovo Juke. Siamo in grado di offrire ai nostri clienti un nuovo livello di personalizzazione e una qualità eccezionale. Tutto questo ci rende estremamente soddisfatti''.



Attive presso lo studio di design Nissan nel pieno centro di Londra, dove sono nate sia la prima che la seconda generazione di Nissan Juke, Lesley Busby e Carine Giachetti sono responsabili dell'innovazione di design e di colore.



''Nissan Design Europe sorge nel cuore di Londra, dove si respira un mix di architettura (d'epoca ma anche all'avanguardia), arte moderna e moda. Tutti questi elementi hanno acceso la nostra immaginazione quando abbiamo rivisitato l'aspetto del nuovo Juke e ci hanno permesso di affinare le opzioni cromatiche e capire quali saranno in voga nei prossimi anni'' ha spiegato Carine Giachetti.



''Ripensando al percorso stilistico di Juke - commenta Lesley Busby - , dalla prima alla seconda generazione, sono estremamente orgogliosa dello sforzo di collaborazione all'interno dell'azienda''. ''Per il nuovo Juke - ha detto la Giachetti -, non abbiamo solo consultato il Nissan Technical Centre Europe e i colleghi giapponesi, ma ci siamo anche lasciate contaminare dalla scena artistica e di design londinese''. ''Vedere l'auto passare per strada è come trovarsi di fronte a una sintesi di tutte le idee generate dai nostri team interni e gli spunti presi dal mondo esterno. Juke è il manifesto della creatività e della diversità della nostra squadra e ci rende orgogliose di far parte di qualcosa di così speciale'', ha concluso Carine Giachetti.