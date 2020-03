Ue fissa dazi definitivi su import cerchi lega da Cina

Diventano definitivi i dazi provvisori imposti dall'Ue sulle importazione dalla Cina di cerchi in lega per le ruote degli autoveicoli (automobili, motrici, camion e autobus) già introdotti in via provvisoria lo scorso ottobre. Lo ha reso noto la Commissione europea precisando che le aliquote che si applicheranno da domani sono state fissate tra il 55,3 e il 66,4%. Questo allo scopo di eliminare la concorrenza sleale portata avanti dalle aziende cinesi con prezzi non corrispondenti ai costi di produzione. Una politica che ha consentito di esportare dalla Cina verso l'Ue nel 2018 ben due milioni di pezzi causando pesanti perdite alle aziende europee e mettendo a rischio 3000 posti di lavoro.

Per arginare il fenomeno delle importazioni di acciaio in Europa da Paesi terzi in regime di dumping l'Ue ha finora messo in campo 52 misure di difesa commerciale, di cui 28 riguardanti prodotti provenienti dalla Cina.