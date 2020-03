Suzuki, il winter tour va in scena a Livigno

E' in programma per il prossimo weekend la penultima tappa del Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour powered by Radio Deejay. Sabato 7 e domenica 8 sarà Livigno (SO) tra musica e motori, ad ospitare la manifestazione che sta portando nelle località sciistiche italiane la formula dell'holiday village sulla neve, ad ingresso libero. Il Vertical Village, con i suoi 700 metri quadri di parterre e di stand, sorgerà nel pressi della ski area Mottolino. Da qui partiranno anche le prove della gamma Suzuki, che daranno modo ai visitatori di testare i modelli ibridi di Hamamatsu e la trazione integrale 4x4 AllGrip sulle superfici fredde e scivolose. Sia sabato che domenica il Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tourpowered by Radio Deejay proporrà un palinsesto ricco di attività pensato per i giovani e le famiglie. Molti i momenti di spettacolo e intrattenimento distribuiti lungo l'intero arco della giornata. Il Vertical Village inizierà ad animarsi già a partire dalle ore 9 con balli, coreografie di gruppo, giochi, quiz, tanta musica e ski test Elan. Nel pomeriggio di sabato 7 il Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour avrà anche un ospite d'eccezione. Alle ore 17, Mario Fargetta, storico personaggio del Deejay Time, salirà sul palco del Kosmo e si esibirà in uno speciale dj set sulla neve. La festa continuerà poi in serata e ricomincerà la mattina successiva, ai bordi delle piste da sci fino alla chiusura degli impianti, alle 16.30. Suzuki allestirà uno stand all'interno del Vertical Village di Livigno ed esporrà Suzuki Vitara Hybrid, erede della prima leggendaria Vitara che nel 1988 creò il segmento dei Suv compatti. Nel parcheggio adiacente alla ski area Mottolino la Casa di Hamamatsu schiererà tutti i modelli della gamma Suzuki Hybrid 4x4 AllGrip, che saranno a disposizione per i test drive.



Il territorio di Livigno, che è il più esteso, il più elevato e il più settentrionale tra i comuni della Lombardia, è lo scenario ideale per mettere alla prova anche Ignis, Swift e S-Cross Hybrid, tutti in versione 4x4 AllGrip. I percorsi proposti dallo staff Suzuki saranno un banco prova perfetto per verificare in totale sicurezza come la tecnologia ibrida si abbina ai sistemi di trazione interale 4x4 AllGrip.