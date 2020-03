Rolls Royce, Whisper è la app esclusiva per proprietari

Una app ultra esclusiva per i possessori di Rolls Royce. L'iniziativa è quella che è stata lanciata dalla casa automobilistica inglese, oggi parte del gruppo Bmw, con il fine ultimo di promuovere una sorta di club esclusivo che per luogo di ritrovo avesse il web. Un social network, insomma, che riunisce un numero per forza di cose ristretto di persone, tra le quali imprenditori, capi di stato, star del cinema e della musica, che insieme a filantropi e collezionisti di oggetti rari, potranno ora confrontarsi tra di loro con un click. L'app in questione porta il nome di Whispers e consente agli iscritti di condividere interessi, gusti, prodotti e il loro pensiero sul marchio Rolls Royce ma non solo.



L'allargamento dell'iniziativa è avvenuto dopo un periodo di prova durato due anni, con un gruppo selezionato di clienti distribuiti a livello globale. Oggi, la 'rete' è stata implementata nel Regno Unito, in Europa, in Medio Oriente e negli Stati Uniti, permettendo ai possessori di Rolls Royce l'opportunità di mantenere i contatti in modo sicuro, non solo con gli iscritti, ma anche e perfino con il ceo della Casa di Goodwood e i membri del consiglio di amministrazione. Whispers permetterà inoltre agli iscritti di partecipare ad offerte commerciali dedicate e accedere ad eventi sportivi, di moda, artistici e musicali attraverso una via preferenziale. Altra possibilità per gli iscritti a Whisper, quella di pianificare viaggi e vacanze in luoghi selezionati in tutto il mondo. L'app Whispers è disponibile esclusivamente per i proprietari dei nuovi veicoli Rolls Royce che di fatto, da oggi, hanno un social network a loro riservato".