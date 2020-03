"Serve aiuto sulle infrastrutture e anche sugli incentivi. Non si può investire pesantemente sull'elettrico, come abbiamo fatto noi, e vivere in un Paese che non sia all'altezza della mobilità elettrica". Così il responsabile brand Fiat, Olivier Francois, a margine della presentazione a Milano della Nuova 500, la prima auto full electric italiana.

"Mi aspetto risposte dal governo e dai comuni - aggiunge - C'è un impegno di Milano sulla elettrificazione, la stessa cosa su Torino".