Fca: Francois, fiduciosi impatto coronavirus breve tempo

"Non c'è dubbio che il coronavirus avrà un impatto sulle vendite, ma siamo fiduciosi sul fatto che sarà un impatto di breve periodo". Così Olivier Francois, responsabile brand Fiat, a margine della presentazione alla Triennale di Milano della Nuova 500, prima auto full electric italiana. "Siamo qui per dimostrare che siamo accanto al sistema Milano e al sistema Italia, che non si ferma. Anche Fiat non si ferma e riparte da un'auto totalmente nuova".



Fca: Francois, Ginevra un colpo ma noi non ci fermiamo

"Ginevra si è fermata e per noi è stato un colpo, perché per noi quest'auto è fondamentale". Così Olivier Francois, responsabile del brand Fiat, a margine della presentazione a Milano della Nuova 500, la prima auto full electric italiana. "Ci è venuto in mente che Milano non si ferma, l'Italia non si ferma - aggiunge - Anche Fiat non si ferma, Fiat riparte e lo fa da un'auto totalmente nuova".