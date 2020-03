Acausa dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, in linea con la direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ed in attuazione della direttiva n. 1 del 26 febbraio 2020 a firma del Segretario Generale di ACI, i servizi a domicilio sono sospesi sino a diversa disposizione.