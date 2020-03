Salone di New York 8-19 aprile 2020, nessuna cancellazione

A cinque settimane dall'apertura, prevista per la stampa l'8 e il 9 aprile e dal 10 al 19 per il pubblico, gli organizzatori del New York International Auto Show (NYIAS) hanno confermato l'effettuazione di quello che, con la cancellazione del Salone di Ginevra, diventerebbe il primo grande evento internazionale dedicato ai motori. Un comunicato ufficiale specifica che l'organizzazione del NYIAS è ''in costante contatto con i funzionari statali e locali e il Jacob K. Javits Convention Center e, a questo punto, non ci sono piani per annullare qualsiasi evento presso la struttura a causa del coronavirus. Javits Center e Auto Show stanno adottando misure precauzionali all'interno dei locali mentre lo stato e le agenzie locali stanno adottando misure per limitare la diffusione dei virus respiratori''. Come tradizione - si legge nella nota diffusa oggi - il Javits Center ''si impegna a proteggere il benessere di visitatori, clienti, dipendenti e partner commerciali. Durante ogni stagione influenzale, il personale di Javits implementa una serie di protocolli progettati per prevenire le malattie trasmissibili e, alla luce del recente nuovo coronavirus, gli sforzi sono aumentati in modo significativo''. Nelle ultime settimane, il Javits Center ha installato 70 dispense per la sanificazione delle mani in tutto il centro congressi: ha aumentato la pulizia delle aree che vengono toccate più frequentemante, come distributori di asciugamani di carta, piani lavabo, banconi e maniglie delle porte; mantenuto una squadra di paramedici appositamente addestrati sul posto durante tutte le ore di eventi aperti e l'accesso a una stazione di pronto soccorso completamente attrezzata sul posto. Sono stati inoltre intensificati i collegamenti con i dipartimenti sanitari a livello cittadino, statale e federale per garantire che la ricezione degli aggiornamenti e protocolli e - infine - sono state distribuite informazioni critiche tra i membri chiave del personale e i partner commerciali per aiutare a prevenire le malattie trasmissibili in tutta la sede. L'Auto Show, in funzione della situazione, ha anche implementato nuovi standard per tutte le società che forniscono servizi di pulizia e lucidatura dei veicoli esposti durante l'evento. Tali misure comprendono una maggiore frequenza dell'impiego di detergenti disinfettanti. Resta comunque, l'incognita dei controlli e delle possibili restrizioni sui visitatori (ma anche sul personale delle aziende espositrici) provenienti dall'Oriente e dall'Europa.