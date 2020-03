Libano: non estradiamo Carlos Ghosn in Giappone

Il presidente libanese Michel Aoun ha confermato al governo giapponese che il Libano non intende estradare Carlos Ghosn, l'ex patron di Nissan-Renault-Mitsubishi, fuggito in maniera rocambolesca in Libano a fine anno dal Giappone, dove era agli arresti domiciliari in attesa di un processo per frode industriale e finanziaria.

Il presidente Aoun ha ricevuto a Beirut, nelle ultime ore, il vice ministro della giustizia giapponese, Hiroyuki Yoshiie, che ha incontrato il suo omologo libanese e altri rappresentanti governativi locali. Citato dai media stamani, Aoun ha ribadito all'interlocutore giapponese che Ghosn è entrato in Libano in maniera legale, col passaporto francese e con la carta di identità libanese. E che, non essendoci un accordo di estradizione tra il Libano e il Giappone, il Libano non può prendere in considerazione la richiesta di Tokyo. La giustizia libanese, ha aggiunto Aoun, è sovrana sul territorio del nostro paese. Ghosn, che vive a Beirut in una residenza il cui restauro è costato circa 15 milioni di dollari americani provenienti, secondo Nissan, dalle casse della società automobilistica, dal canto suo continua a dichiararsi innocente e vittima di un "complotto", orchestrato a suo dire, dalla casa automobilistica e dalla procura giapponese.