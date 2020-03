Commerciante auto 'povero' per fisco, ma aveva elicottero

Possedeva un elicottero privato parcheggiato presso la sua abitazione, ma dichiarava al fisco importi minimi impossibili da giustificare l'alto tenore di vita. La Compagnia di Cuneo della Guardia di Finanza, dopo una serie di verifiche fiscali, ha denunciato un commerciante di veicoli di Cuneo (e di due società a lui riconducibili), anche perchè risultava amministratore e unico socio di una società di diritto anglosassone con sede in Gran Bretagna ma che di fatto operava a Cuneo.

Dai riscontri su duei anni d'imposta è emerso che il contribuente aveva omesso di dichiarare redditi personali per oltre 80 mila euro, sono stati constatati ricavi non dichiarati da parte delle società amministrate da lui per oltre 1,4 milioni di euro mentre le imposte sul reddito e l'Iva complessivamente evase ammontano ad oltre 115 mila euro.