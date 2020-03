Aston Martin, vendite DBX in Cina minacciate da Coronavirus

Il Coronavirus potrebbe mettere a repentaglio le sorti di Aston Martin in Cina. E già, perché proprio il Paese asiatico rappresenta per il marchio premium uno dei mercati di punta del nuovo suv DBX, in arrivo nella seconda parte dell'anno. Il brand sportivo di lusso è giustamente preoccupato per l'impatto che l'epidemia avrà sulle vendite. "La Cina è una regione importante per noi - ha detto Andy Palmer, ceo di Aston Martin a Bloomberg News - L'uscita in Cina è prevista ad anno inoltrato con la speranza che l'emergenza legata al virus sia conclusa". Al momento pare che gli ordini stiano procedendo bene e si spera che al lancio la minaccia del Coronavirus sia solo un lontano ricordo. Soprattutto perché la Cina è uno dei main-market per questo suv. Il costruttore ha puntato molto su questo modello, soprattutto nel mercato cinese, una sorta di 'cura' ai problemi che si sono verificati a partire dal 2018 e che si sono acuiti con la Brexit prima e con le vendite deludenti della Vantage dopo. Il mese scorso il miliardario canadese Lawrence Stroll ha annunciato un importante investimento in Aston Martin che prevede per il prossimo anno il ritorno in Formula Uno mentre è stato rimandato a oltre il 2025 il piano relativo ai veicoli elettrici. Per ora tutti gli occhi sono puntati sul suv DBX, che ha già raccolto 1.800 ordini, anche se il suo lancio non sarebbe potuto arrivare in un momento peggiore, soprattutto per quanto riguarda il mercato cinese. La speranza di Palmer che il virus scompaia in estate e che le cose possano tornare alla normalità.