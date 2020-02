Finte vendite di auto online, 66enne denunciato per truffa

Commercializza online autovetture usate che poi non consegna. E quando l'acquirente, pagata la caparra richiesta, versa anche un supplemento per 'bloccare' l'auto, a suo dire fortemente richiesta, incassa il denaro e sparisce nel nulla. Protagonista della vicenda un 66enne reggiano abitante a San Donato Milanese in provincia di Milano denunciato dai Carabinieri di Reggio Emilia con l'accusa di truffa.

All'uomo i militari sono risaliti in seguito all'esposto di un 33enne reggiano che, dovendo acquistare un'autovettura e dopo aver visto un inserzione per la vendita di una BMW X3 a 4.000 euro, ha contattato telefonicamente l'inserzionista concordando l'acquisto della vettura. Dopo aver versato 300 euro a titolo di caparra, il giovane è stato raggiunto anche dalla richiesta del 66enne di un supplemento della caparra per altri 500 euro così da bloccare definitivamente l'auto. Ottenuto anche il secondo versamento l'inserzionista sparisce nel nulla. Dopo una serie di riscontri gli uomini dell'Arma hanno identificato il venditore accertando che la vendita dell'auto a favore del reggiano non era che la punta di un iceberg di una vera e propria condotta truffaldina che l'ha visto raggirare, con le stesse modalità, altre persone. Da qui la denuncia per truffa.