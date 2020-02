Suzuki, il Winter Vertical tour arriva in Val di Fassa

Due giornate all'insegna del diverto tra Canazei e la Val di Fassa, per la sesta tappa del Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour, in programma domenica 1 e lunedì 2.



Fra animazione, musica e test drive, la Ski Area Belvedere ospiterà infatti nei prossimi giorni il Vertical Village, un holiday village a ingresso libero che farà vivere ai suoi visitatori momenti di festa assieme allo staff di Event's Way, agenzia organizzatrice dell'evento, e di Radio Deejay. A ogni data il programma del Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour prevede attività per tutti, con tante sorprese sin dalla mattina. Dalle 9 alle 16.30 ski test Elan, golose degustazioni, giochi, quiz e coreografie di gruppo vivacizzeranno i circa 700 metri quadri del Village, dove i più piccoli saranno accolti dalla mascotte Skiro con il suo costume da scoiattolo. I vari momenti delle giornate saranno scanditi dal ritmo della musica di Radio Deejay e domenica 1, alle ore 13, si esibirà anche Chicco Giuliani, uno tra i personaggi più noti dagli ascoltatori dell'emittente guidata da Linus. Suzuki allestirà, all'interno del Vertical Village uno stand che avrà come protagonista la Suzuki Vitara Hybrid, mentre sarà presente in Val di Fassa con tutti modelli della gamma Hybrid 4x4 AllGrip, pronti a partire da via Roma e a disposizione di chi vorrà registrarsi ed effettuare una prova su strada nella cornice incantata delle Dolomiti. Il Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour rappresenta un'occasione per conoscere i modelli della gamma Hybrid e 4x4 AllGrip in condizioni molto particolari. Ogni località toccata dal Tour propone percorsi avvincenti ed emozionanti, capaci di mettere in evidenza le peculiarità delle tecnologie Suzuki per le varie Ignis, Swift, Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid in versione 4x4 AllGrip. Affrontare salite, discese, sequenze di curve e condizioni di aderenza precaria permette anche di sperimentare come il Sistema Ibrido Suzuki sappia migliorare l'erogazione e l'efficienza generale, in aggiunta alla trazione integrale 4x4 AllGrip.