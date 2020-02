Milano Monza Motor Show, concomitanza con Salone del Mobile

Il Comitato organizzatore di Milano Monza Motor Show accoglie positivamente la notizia dello spostamento del Salone del Mobile nelle stesse date dell'evento automotive, a giugno. La coesistenza delle due manifestazioni, secondo gli organizzatori, rappresenterà un forte segnale per tutta l'Italia in generale, e per la Lombardia soprattutto, vedendo le città di Milano e di Monza coinvolte, insieme all'Autodromo di Monza, nell'organizzazione e nella gestione dei due grandi eventi.



"Riteniamo che questa sinergia sia una grande opportunità - ha commentato Andrea Levy, Presidente di Milano Monza Motor Show - per il turismo, l'economia e per le case automobilistiche. Nei prossimi giorni incontreremo tutti gli attori coinvolti per organizzare al meglio la collaborazione tra i due eventi". Sulla stessa lunghezza d'onda Dario Allevi, Sindaco della città di Monza: "La Lombardia, da sempre, ha la capacità di trasformare le emergenze in opportunità - ha detto Allevi - e così sarà anche quest'anno con lo spostamento del Salone del Mobile a giugno, in contemporanea con il Milano Monza Motor Show. Sono due grandi eventi che potranno convivere trovando sinergie e forme di partnership fino a ieri impensabili. È questo il 'modello' del nostro territorio: un gioco di squadra che ci ha portato a vincere la scommessa di Expo2015 e a ottenere la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026, insieme a Cortina. È il 'metodo' che vede la Lombardia e la Brianza all'avanguardia in Italia". Milano Monza Motor Show e Salone del Mobile in contemporanea, saranno un'ulteriore occasione di visibilità per il mondo automotive e per gli oltre 40 brand che fino a oggi hanno confermato la loro presenza al Milano Monza Motor Show. "In occasione della straordinaria concomitanza di due importantissime manifestazioni quali sono il Salone del Mobile ed il Motor Show - ha commentato Geronimo LaRussa, Presidente di Sci Milano - il nostro territorio saprà nuovamente presentarsi al mondo come luogo di eccellenza e punto di riferimento in settori dove da sempre ha interpretato il ruolo di leader, sotto l'aspetto creativo, tecnico e commerciale, ossia l'arredamento e i motori. Milano non si ferma mai e dimostrerà presto di poter volare ancora più in alto anche in questo difficile anno". Definito il calendario di appuntamenti del Milano Monza Motor Show 2020: dal 12 al 21 giugno 2020 Preview con installazioni uguali per tutti i brand al Castello Sforzesco, in piazza Affari, in via Montenapoleone, al City Life; il 18 giugno alle ore 20 si svolgerà la Milano President Parade, la sfilata in piazza Duomo trasmessa in diretta da SKY e che vedrà protagonisti i ceo e i presidenti dei brand alla guida delle loro novità e delle anteprime, come una sfilata di moda; dal 18 al 21 giugno 2020, dalle 9.30 alle 24, si svolgerà il Milano Monza Motor Show all'Autodromo di Monza.