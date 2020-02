Daimler truck: 2,5 mld utile operativo 2019 nonostante calo

Con un utile operativo pari a 2,5 miliardi di euro, il 2019 si conferma il terzo miglior esercizio nella storia della Daimler Trucks, nonostante un calo dell'11% rispetto al 2018. Il fatturato è cresciuto rispetto all'esercizio precedente, attestandosi su 40,2 miliardi di euro (2018: 38,3 miliardi). Il margine operativo per il 2019 è stato del 6,1% con un calo, quindi, dell'1,1% rispetto al 2018. A partire dal terzo trimestre 2019, in particolare, l'azienda ha avvertito che la congiuntura economica nei mercati chiave andava normalizzandosi ed ha reagito prontamente. Per citare un esempio: la domanda, che all'inizio del 2019 era stata sostenuta, particolarmente in Nord America, Europa e Giappone, era poi calata verso la fine dell'anno. Dopo l'anno record del 2018, le vendite di Daimler Trucks sono complessivamente diminuite del 6%, passando da 517.300 unità nel 2018 a 488.550 nel 2019. Daimler Trucks ha, pertanto, adeguato di conseguenza la propria produzione a livello mondiale già dal terzo trimestre 2019. In considerazione dell'andamento ciclico del business legato ai veicoli commerciali, il trend delle vendite va considerato normale e consueto nell'ambito del settore.



''Il 2019 è stato un anno solido per Daimler Trucks. Con 2,5 miliardi di euro, abbiamo ottenuto un risultato di tutto rispetto. Abbiamo reagito al vento contrario della congiuntura economica in regioni chiave, adeguando la nostra produzione di conseguenza - ha precisato Martin Daum, Chairman del Board di Daimler Truck AG - . Il nostro obiettivo è ridurre i costi a livello permanente ed, a tal fine, abbiamo intensificato le nostre misure volte a incrementare l'efficienza. Continueremo a promuovere ed a sostenere la trasformazione del nostro settore.



La chiave del successo è rappresentata dal livello degli utili da destinare agli investimenti ad ampio spettro in tecnologie del futuro. In questo modo riusciremo a realizzare una trasformazione sostenibile verso i trasporti del futuro automatizzati, interconnessi ed a zero emissioni''. Con la pianificazione di interventi tesi a migliorare l'efficienza, Daimler Trucks sta portando avanti la trasformazione del modello di business in un concept futuro caratterizzato da un bilancio neutrale in termini di emissioni locali di CO2, che è al centro della strategia sostenibile adottata dall'azienda. Nel 2020 e nel 2021 le divisioni Daimler Trucks e Daimler Buses investiranno complessivamente una media di 1,7 miliardi di euro l'anno in attività di ricerca e sviluppo. Così facendo, Daimler Trucks intende lanciare un chiaro e preciso segnale: anche in prospettiva futura, l'azienda si impegna a promuovere la trasformazione del settore attraverso investimenti ad ampio spettro in nuove tecnologie. L'obiettivo è realizzare una flotta 'CO2free' ('tank-to-wheel') a trazione elettrica nonché implementare ulteriormente l'automatizzazione ed il collegamento in rete sia dei truck che degli autobus.