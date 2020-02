Trentacinque persone sono state denunciate per aver truffato un benzinaio in provincia di Brescia che per un guasto del distributore automatico avevano fatto rifornimento di benzina gratuitamente. I carabinieri hanno accertato, anche attraverso le immagini video della stazione di servizio, che alcune delle persone coinvolte, accertato il guasto, hanno fatto arrivare amici e parenti a rifornirsi gratuitamente. I litri erogati sono stati 1500 per un danno pari a 2300 euro circa.