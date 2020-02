Coronavirus: Asi, sospensione attività su territorio nazionale

L'Asi, Automotoclub Storico Italiano, sospende le proprie attività e manifestazioni culturali, ludiche e di socialità, sul territorio nazionale, per un periodo di 30 giorni nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020, e delle diverse ordinanze delle autorità competenti locali, emesse negli ultimi giorni, per l'emergenza sanitaria da Coronavirus.



Tale provvedimento - si legge in un comunicato - "viene articolato su un periodo di 30 giorni non per aggiungere allarmismo alla situazione già difficile per tutte le aree direttamente coinvolte - e non solo quelle - quanto per le necessarie attività organizzative e preparatorie di cui necessitano i nostri eventi e che richiedono sempre almeno alcune settimane preventive per la loro organizzazione efficiente ed in sicurezza".



In questo senso, ASI vuole esprimere il proprio senso di responsabilità e di partecipazione all'impegno profuso in queste settimane dagli organi istituzionali, nazionali e locali, da quelli di vigilanza, d'intervento sanitario e di garanzia dell'ordine pubblico non inducendo i propri iscritti a spostamenti sul territorio non necessari.



ASI - prosegue il comunicato - "seguirà con attenzione gli sviluppi della situazione emergenziale, attenendosi scrupolosamente agli orientamenti e le indicazioni che verranno in futuro trasmessi dalle autorità competenti, aggiornando costantemente di eventuali ulteriori provvedimenti di sospensione delle proprie attività non solo i soci iscritti ma anche le Comunità e le Amministrazioni locali che sempre partecipano con entusiasmo alle manifestazioni sociali e sportive del motorismo storico, inserite ormai da tempo nei diversi calendari turistici e di attrazione dei territori nazionali".