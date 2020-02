Coronavirus: Anita, preoccupazione per flusso merci

In questo momento "le criticità sono quelle di un necessario coordinamento e di una necessaria linea di indirizzo univoca a livello nazionale. Questo è fondamentale", lo ha detto il segretario generale di Anita (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici che aderisce a Confindustria) Giuseppina Della Pepa. "Al momento non possiamo che attenerci a quelle che sono le indicazioni fornite dal governo, dal Ministero della salute - ha proseguito - con i comunicati che tempestivamente giriamo alle nostre aziende. C'è molta preoccupazione per quanto riguarda il flusso delle merci, non solo nelle aree a rischio, ma anche nell'ambito delle regioni interessate. Le aziende stanno mettendo in campo tutto quello che è richiesto e necessario anche per rassicurare gli autisti, i dipendenti".

Per quanto riguarda il rifornimento delle zone rosse "il provvedimento del governo riconosce una deroga per quanto riguarda i servizi essenziali, i beni di prima necessità e le derrate alimentari, con tutte le cautele richieste in queste circostanze. Ovviamente navighiamo a vista", ha concluso.