Mitsubishi, premiate società Gruppo ai Good Design Awards

Alla vigilia del 150esimo anniversario che ricorrerà quest'anno, le società del gruppo Mitsubishi hanno riportato risultati positivi ai Good Design Awards 2019, a partire dal nuovo minivan di Mitsubishi Motors Delica D:5 e dalle kei-car eK Wagon ed eK X vendute in Giappone.



Istituito nel 1957, i Good Design Awards sono l'unico sistema giapponese completo di valutazione e riconoscimento del design (nel 2019 sono stati sottoposti a valutazione 4.772 progetti di design). Tra i vincitori Mitsubishi figurano: Mitsubishi Real Estate Group: Condominium - The Parkhouse Azamino 1-chome; Nikon: sistema di fotocamera mirrorless - Nikon Z Mount System; AGC: antenne a vetro - Waveattoch; Mitsubishi Electric: stampanti fotografiche per uso commerciale - CP-M1E, CP-M1A, CP-M1N; Tokyo Marine Group: funzione preventivi assicurazioni auto - E-design Insurance; Mitsubishi Fuso Truck and Bus: Bus panoramici - Aero Queen.