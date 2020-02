Coronavirus: Aci chiude uffici in E.Romagna, Lombardia e Veneto

Per fronteggiare l'emergenza coronavirus e a tutela della salute dei cittadini e dei propri lavoratori, l'Automobile Club d'Italia ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici territoriali in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto da domani 25 febbraio. Lo rende noto un comunicato nel quale si legge che "tutte le strutture dell'Ente sono in stretto contatto con le Autorità per supportare ogni intervento sul territorio. A tal fine è stato anche potenziato il servizio di infomobilità locale "LuceVerde" e "Radio Traffic". ACI Sport ha inoltre annunciato il rinvio cautelativo di tutte le manifestazioni automobilistiche sportive fino all'1 marzo.